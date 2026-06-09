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Osons la Fête de la musique Langres

Osons la Fête de la musique Langres

Osons la Fête de la musique Langres dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Le Goût des Autres

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Osons la Fête de la musique

Le Goût des Autres Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
Avec Eléonore Bovon
Sur place
Restauration ou plats à emporter
Collations en cours de journée   .

Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72  bonjour@legout-desautres.fr

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English :

L’événement Osons la Fête de la musique Langres a été mis à jour le 2026-06-04 par Antenne du Pays de Langres

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