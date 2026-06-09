Osons la Fête de la musique Langres
Osons la Fête de la musique Langres dimanche 21 juin 2026.
Langres
Osons la Fête de la musique
Le Goût des Autres Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Avec Eléonore Bovon
Sur place
Restauration ou plats à emporter
Collations en cours de journée .
Le Goût des Autres Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 90 72 bonjour@legout-desautres.fr
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English :
L’événement Osons la Fête de la musique Langres a été mis à jour le 2026-06-04 par Antenne du Pays de Langres
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