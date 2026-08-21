O’stammtisch, Médiathèque Ormédo, Orvault

Informations pratiques

O’stammtisch Samedi 10 octobre, 10h30 Médiathèque Ormédo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T10:30:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Animé par Jacqueline, du Comité de Jumelage d’Orvault

Ormédo et le CJO vous proposent de pratiquer la langue de Goethe dans l’esprit des Stammtisch, ces réunions traditionnelles en Allemagne dans un lieu public pour permettre aux participants de discuter et s’amuser. Treffen Sie uns am Stammtisch !

Samedis 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre · 10h30 · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants

Médiathèque Ormédo 2 Promenade de l’Europe, Orvault Orvault 44700 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 90 60 »}]

Des conversations pour pratiquer l’allemand