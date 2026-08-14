O’stammtisch Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Ormédo - Orvault · Orvault
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 10:30 – 12:00
Gratuit : oui Samedis 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre · 10h30 · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants Adulte
Animé par Jacqueline, du Comité de Jumelage d’OrvaultOrmédo et le CJO vous proposent de pratiquer la langue de Goethe dans l’esprit des Stammtisch, ces réunions traditionnelles en Allemagne dans un lieu public pour permettre aux participants de discuter et s’amuser. Treffen Sie uns am Stammtisch !Samedis 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre · 10h30 · durée 1h15 · Ormédo · à partir de 14 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 · tous niveaux acceptés sauf débutants
Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700
02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 02 51 78 90 60
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