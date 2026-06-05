OSTREA FIESTA Sète
OSTREA FIESTA Sète samedi 11 juillet 2026.
Sète
OSTREA FIESTA
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
En ce 11 juillet 2026 Sète fête l’huître sur les bords de l’étang de Thau, place du Maquis Bir Hakeim.Un moment convivial et festif grâce à nos produits et nos artisans de bouche des bords de la lagune. Venez déguster, flâner, danser et rire en compagnie de l’Association du Quartier du Barrou et tous ses bénévoles.
En ce 11 juillet 2026 Sète fête l’huître sur les bords de l’étang de Thau, place du Maquis Bir Hakeim.Un moment convivial et festif grâce à nos produits et nos artisans de bouche des bords de la lagune. Venez déguster, flâner, danser et rire en compagnie de l’Association du Quartier du Barrou et tous ses bénévoles. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 70 74 85 80 lebarrou34200@gmail.com
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English :
On this July 11, 2026, Sète celebrates the oyster on the banks of the Etang de Thau, Place du Maquis Bir Hakeim. Come and taste, stroll, dance and laugh in the company of the Association du Quartier du Barrou and all its volunteers.
L’événement OSTREA FIESTA Sète a été mis à jour le 2026-06-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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