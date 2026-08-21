« Où » par la Compagnie Casa Otra, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Max-Pol Fouchet · Givors
Informations pratiques
« Où » par la Compagnie Casa Otra Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque Max-Pol Fouchet Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Compagnie lilloise aux accents d’Amérique latine, Casa Otra sait magnifier l’architecture au travers de portés acrobatiques. Le temps d’une balade dans le quartier des Étoiles de Jean Renaudie, «Où» propose de regarder les rues et les façades en les teintant d’un nouvel imaginaire.
Médiathèque Max-Pol Fouchet 5, place Henri Barbusse, 69700, Givors Givors 69700 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 49 18 46 https://www.mediatheque-givors.net/
Compagnie lilloise aux accents d’Amérique latine, Casa Otra sait magnifier l’architecture au travers de portés acrobatiques. Le temps d’une balade dans le quartier des Étoiles de Jean Renaudie, «Où»…
©Bertrand Arnould
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