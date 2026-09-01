Ouaïm’ler pour Itinéraire, en quête d’artiste à Caumont-sur-Aure Maison Citoyenne Caumont-sur-Aure
samedi 12 septembre 2026 · Maison Citoyenne · Caumont-sur-Aure
Informations pratiques
Caumont-sur-Aure
Ouaïm’ler pour Itinéraire, en quête d’artiste à Caumont-sur-Aure
Maison Citoyenne Médiathèque Caumont-sur-Aure Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12 19:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Ouaïm’ler (se prononce Waimlé) est un duo formé par Julia Bougon et Margot Fleury, toutes deux au chant et aux machines live. Le duo puise dans les chants traditionnels normands pour les faire dialoguer avec des textures électroniques. Les polyphonies vocales se mêlent aux sons synthétiques
Ouaïm’ler (se prononce Waimlé) est un duo formé par Julia Bougon et Margot Fleury, toutes deux au chant et aux machines live. Le duo puise dans les chants traditionnels normands pour les faire dialoguer avec des textures électroniques. Les polyphonies vocales se mêlent aux sons synthétiques, transformant des archives sonores en une matière résolument contemporaine.
Entre héritage oral et création actuelle, Ouaïm’ler fait résonner un matrimoine populaire qui retrouve toute sa force et son pouvoir de résonance.
Fidèle aux textes collectés, le duo n’en modifie aucun, à l’exception de certains titres où le il est devenu elle … Un léger déplacement du regard, comme une invitation à relire ces récits autrement. .
Maison Citoyenne Médiathèque Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie mediatheque@caumont-sur-aure.fr
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English : Ouaïm’ler pour Itinéraire, en quête d’artiste à Caumont-sur-Aure
Ouaïm’ler (pronounced Waimlé) is a duo comprising Julia Bougon and Margot Fleury, who both provide vocals and operate live electronics. The duo draws on traditional Norman songs, weaving them together with electronic textures. Vocal polyphony blends with synthetic sounds
L’événement Ouaïm’ler pour Itinéraire, en quête d’artiste à Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité
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