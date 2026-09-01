Ouverture de saison La Fuite à Livry Salle des fêtes de Livry Caumont-sur-Aure

Informations pratiques

Caumont-sur-Aure

Ouverture de saison La Fuite à Livry

Salle des fêtes de Livry Livry Caumont-sur-Aure Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11 20:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Sac au dos, il court. Hektor persiste à chercher un monde meilleur. Vagabond ou fugitif, réfugié d’hier et d’aujourd’hui, il contourne avec ingéniosité les obstacles en série que le monde sème sur sa route. La Fuite s’inspire des films burlesques du début du XXème siècle et explore par l’absurde

Sac au dos, il court. Hektor persiste à chercher un monde meilleur. Vagabond ou fugitif, réfugié d’hier et d’aujourd’hui, il contourne avec ingéniosité les obstacles en série que le monde sème sur sa route. La Fuite s’inspire des films burlesques du début du XXème siècle et explore par l’absurde le passage des frontières. Au-delà du rire, l’épuisement corporel de l’artiste, lancé dans une course intense, vous prend doucement aux tripes. Il y a dans l’humour une arme nucléaire contre le désespoir.

Cie Hold-up & Co de Olivier Meyrou

par Matias Pilet .

Salle des fêtes de Livry Livry Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 culture@pbi14.fr

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English : Ouverture de saison La Fuite à Livry

With his rucksack on his back, he runs. Hektor persists in his search for a better world. Whether a wanderer or a fugitive, a refugee of yesterday and today, he ingeniously navigates the endless obstacles the world throws in his path. *La Fuite* draws inspiration from early 20th-century slapstick…

L’événement Ouverture de saison La Fuite à Livry Caumont-sur-Aure a été mis à jour le 2026-08-11 par Calvados Attractivité