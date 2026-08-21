Oum Papa ! Opus 2, Maison de l’Environnement, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Oum Papa ! Opus 2 Samedi 19 septembre, 20h00 Maison de l’Environnement Yvelines

Tout public

Gratuit

Ouverture de la billetterie en septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

La rencontre ébouriffante entre l’accordéon, le plus populaire des instruments et la musique classique, dans un spectacle plein d’humour, de poésie et de virtuosité ! Porté par un quatuor féminin audacieux, l’accordéon rêve d’Opéra et virevolte aux côtés des flûtes, de l’alto et des piccolos pour un voyage musical aussi rafraîchissant qu’inoubliable. Enrichi de nouveaux tableaux et rejoint par une soprano d’exception, ce nouveau spectacle de l’Ensemble D’Cybèles transforme la musique classique en une véritable fête : joyeuse, drôle et surprenante. Mis en scène par Philippe Lafeuille, ce récital chorégraphié mêle tango, airs d’opéra et clins d’œil inattendus dans une élégance pleine de fantaisie.

Sophie Aupied-Vallin : accordéon, Deniz Unel : flûte traversière , piccolo et voix, Fanny Laignelot : flûte traversière et piccolo, Maéva Laignelot : alto et guitare électrique / Arrangements musicaux : Maéva Laignelot / Création lumière : Armand Coutant / Mise en scène, production : Encore Un Tour et M’L’Art Production / Chorégraphie : Philippe Lafeuille.

Maison de l’Environnement 6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture https://www.facebook.com/Estaminet78 [{« type »: « email », « value »: « reservation@magny-les-hameaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 23 44 28 »}] Salle de spectacle de Magny-les-Hameaux

OUVERTURE DE SAISON : après avoir accueilli le premier opus en 2023, venez découvrir « Oum Pa Pa ! Opus 2 », une nouvelle aventure musicale encore plus pétillante !!