Visite guidée du site des ruines de l’abbaye de Port-Royal des Champs, y compris l’Oratoire de 1891, Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l’Abbaye, Magny-les-Hameaux

samedi 19 septembre 2026 · Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l'Abbaye · Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Visite guidée du site des ruines de l’abbaye de Port-Royal des Champs, y compris l’Oratoire de 1891 19 et 20 septembre Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l’Abbaye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée du site des ruines à 14h le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. Ouverture exceptionnelle de l’Oratoire de 1891, premier musée du jansénisme.

Musée national de Port-Royal des Champs, site des ruines de l’Abbaye ruines de l’abbaye 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France 0139303272 https://port-royal-des-champs.fr Site des ruines de l’abbaye cistercienne féminine de Port-Royal des Champs, rasée sur ordre de Louis XIV en 1711. parking à proximité.

Visite commentée des ruines et de l’Oratoire

©musée.port-royal des champs