Soirée salsa – Barrio del este, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Soirée salsa – Barrio del este Vendredi 16 octobre, 20h30 L’Estaminet – Café Culture Yvelines

Tout public /

Gratuit /

Ouverture de la billetterie en septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T23:30:00+02:00

Barrio Del Este est un groupe de « son » cubain, genre musical popularisé mondialement par le Buena Vista Social Club. Né dans l’Est parisien en 2001, le groupe a parcouru un long chemin depuis ses débuts et l’interprétation des classiques. Au fil des années, il s’est constitué un répertoire original et a sorti en 2024 l’album « La Tierra Va A Temblar » qui regroupe huit titres de « musique cubaine made in France ». Le Barrio puise dans les racines et les sonorités traditionnelles de Cuba, chante parfois en français, et partage avec le public sa bonne humeur à travers une musique dansante et entraînante.

Concert précédé d’un cours d’initiation à la salsa de 20h30 à 21h30 !

L’Estaminet sera ouvert dès 19h30 pour vous restaurer (planches au bénéfice des associations partenaires).

L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture

Rendez-vous le 16 octobre pour la traditionnelle soirée salsa à l’Estaminet !!