ATELIERS COMÉDIE MUSICALE : LES ENCHANTÉS, Maison de l’Environnement, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

ATELIERS COMÉDIE MUSICALE : LES ENCHANTÉS Samedi 26 septembre, 10h00 Maison de l’Environnement Yvelines

Tarifs : Habitants de Magny 35€ / Bénéficiaires du PALM : 10€ / Extérieurs : 50€ /

Inscriptions jusqu’au 25 septembre par mail uniquement + au forum des associations le samedi 5 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Ateliers de comédie musicale proposés du mois de septembre au mois de mars. Aux côtés des intervenants de l’association Art’Majik, les enfants découvriront toutes les facettes de la comédie musicale.

Ensemble, ils participeront à la création d’un spectacle programmé pendant le festival À Tout Bout de Chant, le mercredi 24 mars 2027.

Ateliers tous les samedis matin (hors vacances scolaires) du samedi 26 septembre au samedi 20 mars à la Maison de l’Environnement :

10h-11h : 1er groupe CE1-CE2

11h-12h : 2ème groupe CM1-CM2

Restitution sur scène le mercredi 24 mars à 15h et 18h

Répétitions : 10h30-12h

(Repas sur place pris en charge par la Ville)

Dans le cadre du festival À Tout Bout de Chant

Maison de l’Environnement 6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture https://www.facebook.com/Estaminet78 [{« type »: « email », « value »: « reservation@magny-les-hameaux.fr »}] Salle de spectacle de Magny-les-Hameaux

Découvre les nouveaux ateliers de l’association Art’Majik, “Les Enchantés” ! Atelier ouvert du CE1 au CM2