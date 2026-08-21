So Sassy, Maison de l’Environnement, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

So Sassy Mardi 10 novembre, 20h30 Maison de l’Environnement Yvelines

Tout public /

Tarif B /

Ouverture de la billetterie en septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T22:00:00+01:00

Inspiré par Louis Armstrong et les Brass Bands de la Nouvelle Orléans, le groupe marie jazz, blues et sonorités créoles à une irrésistible « french touch ». Sur scène, portés par la voix pétillante de la chanteuse nantaise Sandrine Arnaud et une batterie d’instruments insolites (washboard, sousaphone…), ils déploient un show vintage mis en scène avec humour et punch. Un concert feel-good, débordant d’énergie, à rembourser par la Sécurité sociale !

Sandrine Arnaud : chant lead, Fabien Philippeau Masson : banjo, trompette, Simon Nicolas : washboard, batterie, Baptise Andréani : sousaphone, François Tavard : trombone, Nicolas Maillet : clarinette. Site internet : www.thesassyswingers.com

Maison de l’Environnement 6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture https://www.facebook.com/Estaminet78 [{« link »: « http://www.thesassyswingers.com »}] Salle de spectacle de Magny-les-Hameaux

Délicieusement rétro, irrésistible et contagieux ! Avec leur nouvel album et spectacle So Sassy, ce sextet enthousiaste vous embarque pour un voyage musical survitaminé.