Concert – Colorbox, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux
vendredi 27 novembre 2026 · L'Estaminet - Café Culture · Magny-les-Hameaux
Informations pratiques
Concert – Colorbox Vendredi 27 novembre, 20h30 L’Estaminet – Café Culture Yvelines
Tout public /
Gratuit /
Ouverture de la billetterie en septembre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00
Ne manquez pas le groupe COLORBOX et ses reprises Pop-Rock-Funk à l’énergie débordante et communicative !!
Porté par une chanteuse et quatre musiciens (guitare, clavier, basse, batterie), le groupe vous invite dans son univers multicolore. Leur marque de fabrique ? Un répertoire d’une grande diversité : des Rolling Stones à Daft Punk, de Bruno Mars à AC/DC !
L’Estaminet sera ouvert dès 19h30 pour vous restaurer (planches au bénéfice des associations partenaires).
L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture
C’est parti pour la seconde soirée « Sur les planches » de la saison !!
À voir aussi à Magny-les-Hameaux (Yvelines)
- Oum Papa ! Opus 2, Maison de l’Environnement, Magny-les-Hameaux 19 septembre 2026
- Initiation à l’apicuture, 1 chemin de la closeraie, Magny-les-Hameaux 26 septembre 2026
- Festival Foud’Rock 2026, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux 13 novembre 2026
- Soulstax, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux 30 avril 2027