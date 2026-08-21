Concert – Colorbox, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Concert – Colorbox Vendredi 27 novembre, 20h30 L’Estaminet – Café Culture Yvelines

Tout public /

Gratuit /

Ouverture de la billetterie en septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-27T20:30:00+01:00 – 2026-11-27T23:30:00+01:00

Ne manquez pas le groupe COLORBOX et ses reprises Pop-Rock-Funk à l’énergie débordante et communicative !!

Porté par une chanteuse et quatre musiciens (guitare, clavier, basse, batterie), le groupe vous invite dans son univers multicolore. Leur marque de fabrique ? Un répertoire d’une grande diversité : des Rolling Stones à Daft Punk, de Bruno Mars à AC/DC !

L’Estaminet sera ouvert dès 19h30 pour vous restaurer (planches au bénéfice des associations partenaires).

L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture

C’est parti pour la seconde soirée « Sur les planches » de la saison !!