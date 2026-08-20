Festival Foud’Rock 2026, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Festival Foud’Rock 2026 13 et 14 novembre L’Estaminet – Café Culture Yvelines

Tout public /

Prévente : Pass 1 jour 30€ / Pass 2 jours 50€ et

Sur place : Vendredi 32€ / Samedi 35€ / Pass 2 jours 55€ / -14 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T19:00:00+01:00 – 2026-11-13T23:29:00+01:00

Fin : 2026-11-14T17:00:00+01:00 – 2026-11-14T23:00:00+01:00

Le vendredi, la scène s’enflammera avec le post-metal immersif de PØINT MØRT, l’énergie brute de STORM ORCHESTRA et la puissance atmosphérique et progressive de KLONE !

Le samedi, les riffs puissants seront à l’honneur avec le metal moderne et viscéral de REKT, suivis par le stoner/doom de HIGH ON WHEELS, le rock percutant de MIRABELLE, ICELAND et le metal alternatif captivant de REVNOIR.

Le tout dans l’ambiance chaleureuse de l’Estaminet ! Les places sont limitées, pensez à réserver !!

L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture [{« type »: « link », « value »: « https://www.foudrock.fr/ »}]

Amatrices et amateurs de musiques amplifiées, le festival Foud’Rock rallume les amplis !