Visites guidées du musée par ses personnels scientifiques, Musée National de Port-Royal des Champs, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Visites guidées du musée par ses personnels scientifiques 19 et 20 septembre Musée National de Port-Royal des Champs Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Visites à 11:00, 14h30 et 16h30 (samedi), 11:00, 13:00, 14:45 (dimanche) du musée national de Port-Royal des Champs à l’occasion de l’anniversaire de sa réouverture après rénovation totale, commentées par les conservateurs et personnels scientifiques du musée.

Musée National de Port-Royal des Champs route des granges de port-royal Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France 0139307272 https://port-royal-des-champs.fr/ https://www.facebook.com/MuseePortRoyal/ Le musée national de Port-Royal est installé depuis 1964 dans le bâtiment des Petites écoles. Y sont exposés des peintures, gravures, dessins, livres, objets et vestiges qui permettent de découvrir l’histoire de l’abbaye et des Petites écoles, ainsi que la vie quotidienne, agricole, religieuse et intellectuelle des religieuses et des Solitaires.

Outre des toiles de Philippe de Champaigne et de son neveu Jean-Baptiste, le musée présente, entre autres, des oeuvres de Jacques Stella, Hyacinthe Rigaud et Louise-Magdeleine Horthemels qui documentent l’histoire et l’influence artistique qu’a eue Port-Royal des Champs. Une section autour des dessins et peintures de Jean Restout montre par la suite les combats des jansénistes après la destruction de l’abbaye, jusqu’au Premier Empire. Le musée national de Port-Royal est installé depuis 1964 dans le bâtiment des Petites écoles. Y sont exposés des peintures, gravures, dessins, livres, objets et vestiges qui permettent de découvrir l’histoire de l’abbaye et des Petites écoles, ainsi que la vie quotidienne, agricole, religieuse et intellectuelle des religieuses et des Solitaires.

Outre des toiles de Philippe de Champaigne et de son neveu Jean-Baptiste, le musée présente, entre autres, des oeuvres de Jacques Stella, Hyacinthe Rigaud et Louise-Magdeleine Horthemels qui documentent l’histoire et l’influence artistique qu’a eue Port-Royal des Champs. Une section autour des dessins et peintures de Jean Restout montre par la suite les combats des jansénistes après la destruction de l’abbaye, jusqu’au Premier Empire.

Le musée est équipé d’un ascenseur/monte-charge qui permet une accessibilité PMR sur l’ensemble du parcours.

Visite commentée

©musee.port-royal