Soulstax, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Soulstax Vendredi 30 avril 2027, 20h30 L’Estaminet – Café Culture Yvelines

Tout public /

Gratuit /

Ouverture de la billetterie en septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-30T20:30:00+02:00 – 2027-04-30T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-30T20:30:00+02:00 – 2027-04-30T22:00:00+02:00

Porté par une énergie communicative et une complicité rare, le groupe revient faire vibrer les grands standards de la Soul, du Rythm’n Blues, du Funk et du Jazz. Que vous soyez là pour groover sur le dancefloor ou simplement pour savourer l’ambiance, préparez-vous à deux heures de pur plaisir musical !

L’Estaminet sera ouvert dès 19h30 pour vous restaurer (planches au bénéfice des associations partenaires).

Avec : Marina Desbouvris, Bérangère Weber (chant), Gilles Huc (guitare, chant), Thomas Villemont (trompette), Jean-Louis Hoarau (saxophone), Pascal Faillot (basse), Olivier Agassoussi (batterie), Nicolas Leclère (clavier).

L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture

Il y a deux ans, ils avaient littéralement enflammé l’Estaminet… Les 8 musiciens survoltés de SOULSTAX font leur grand retour pour une nouvelle soirée Sur les Planches qui s’annonce mémorable !