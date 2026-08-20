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Initiation à l’apicuture, 1 chemin de la closeraie, Magny-les-Hameaux

samedi 26 septembre 2026 · 1 chemin de la closeraie · Magny-les-Hameaux

Initiation à l’apicuture, 1 chemin de la closeraie, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
1 chemin de la closeraie
Adresse
1 chemin de la closeraie
Ville
78114 Magny-les-Hameaux
Département
Yvelines
Tarif
Tarifs : Sensibilisation à l'apiculture 100€

Initiation à l’apicuture Samedi 26 septembre, 16h00 1 chemin de la closeraie Yvelines

Tarifs : Sensibilisation à l’apiculture 100€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Apiculteur professionnel depuis plus de 15, je vous propose de plonger dans le monde des abeilles. Accueil avec un tour de la ferme, suivi d’une présentation powerpoint, puis l’ouverture des ruches et enfin la dégustation de miels. Cette après-midi vous permet de rentrer dans le monde fascinant des abeilles

Durée : 3h00

Activité organisée par Alban – Apiculteur

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/initiation-a-l-apicuture-9670

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Découverte du monde des abeilles

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