Soirée salsa – La fièvre du Grupo Batazo!, Estaminet,, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Soirée salsa – La fièvre du Grupo Batazo! Samedi 17 octobre, 20h30 Estaminet, Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:30:00+02:00 – 2026-10-17T23:30:00+02:00

Avec ses 11 musiciens, Batazo vise juste en servant un répertoire accordant une large place à la diversité de la musique cubaine : boléro, son, guaracha, cumbia. Pour la fiesta, les danseurs seront ravis, et les autres rapidement conquis. L’amour qu’ils portent à la musique cubaine, submerge le public et le transporte irrémédiablement dans la chaleur de La Havane : A BAILAR !!! Concert précédé d’un cours d’initiation et d’une dégustation de tapas proposée par les Amis de l’Estaminet.

Estaminet, Esplanade Gerard Philipe 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France

Soirée salsa – La fièvre du Grupo Batazo!