Ah que la vie est belle, Maison de l’Environnement, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Ah que la vie est belle Samedi 26 septembre, 20h30 Maison de l’Environnement Yvelines

Tout public /

Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant de moins de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T21:30:00+02:00

« Il nous faut mener double vie dans nos vies, double sang dans nos cœurs, la joie avec la peine, le rire avec les ombres, deux chevaux dans le même attelage, chacun tirant de son côté à folle allure. Ainsi allons-nous, cavaliers sur un chemin de neige, cherchant la bonne foulée, cherchant la pensée juste et la beauté parfois nous brûle, comme une branche basse giflant notre visage et la beauté parfois nous mord, comme un loup merveilleux sautant à notre gorge » C. Bobin

Les Falbalas est un ensemble vocal et scénique yvelinois composé d’une cinquantaine de femmes qui revisitent la chanson avec une énergie contagieuse, mêlant la rigueur de la polyphonie au plaisir du jeu théâtral et de la mise en scène !

Billetterie au bénéfice de l’association Solidarités nouvelles face au chômage

Maison de l’Environnement 6 rue Haroun Tazieff, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture https://www.facebook.com/Estaminet78 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/solidarites-nouvelles-face-au-chomage-snc/evenements/26-09-2026-magny-les-hameaux-concert-des-falbalas-snc »}] Salle de spectacle de Magny-les-Hameaux

Le retour des Falbalas à la Maison de l’Environnement !!