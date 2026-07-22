OÜM THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

OÜM

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 25.2 – 25.2 – 28

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-03

Date(s) :

2027-02-03

Avec Oüm, Fouad Boussouf compose une transe collective d’une rare intensité. Inspirée par la voix d’Oum Kalthoum et la poésie d’Omar Khayyam, cette pièce fait vibrer les corps au présent, entre danse, musique jouée en direct et célébration ardente du vivant.

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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

With O%FCm, Fouad Boussouf creates a collective trance of rare intensity. Inspired by the voice of Oum Kalthoum and the poetry of Omar Khayyam, this piece makes bodies vibrate in the present moment, blending dance, live music, and a passionate celebration of life.

L’événement OÜM Perpignan a été mis à jour le 2026-07-22 par PERPIGNAN TOURISME