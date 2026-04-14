Oups ! Au coeur de l’erreur, La Turbine sciences, Annecy

Oups ! Au coeur de l’erreur Samedi 23 mai, 19h00 La Turbine sciences Haute-Savoie

Entrée par la Place des Arts de Cran-Gevrier-Annecy. Accès libre dans la limite de la jauge autorisée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

L’exposition est une invitation dans le monde des couacs, flops, bévues, et autres grosses boulettes, de la tarte Tatin à l’un des premiers sauts en parachute… pour accepter que l’erreur soit humaine… A vous de l’expérimenter à travers des expériences étonnantes car c’est bien connu il faut rater pour mieux réussir !

Et laissez-vous surprendre par les duos dansés qui performent autour de vous…

La Turbine sciences Place Chorus 74960 Annecy Annecy 74960 Cran-Gevrier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 85 46 74 30 http://laturbine.annecy.fr Bus ligne 1 – arrêt Chorus ; parking souterrain Chorus ; accès personnes à mobilité réduite

L’exposition est une invitation dans le monde des couacs, flops, bévues, et autres grosses boulettes, de la tarte Tatin à l’un des premiers sauts en parachute… pour accepter que l’erreur soit A de …

©La Turbine sciences