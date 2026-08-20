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AGENDA · Rennes

OUT/SIDE, performance dansée de Mwendwa Marchand Bibliothèque Triangle Rennes

mercredi 7 octobre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Triangle
Adresse
3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

OUT/SIDE, performance dansée de Mwendwa Marchand Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 7 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Danse

Né dans les rues et les cours jamaïcaines, le dancehall affirme une identité collective ancrée dans les héritages caribéens. Avec Out/Side, Mwendwa Marchand l’amène dans les espaces du Triangle pour un atelier d’initiation, un goûter et une traversée performative, suivis d’une discussion autour de la place de cette culture sur les scènes institutionnelles.
Rendez-vous dès 15h dans les espaces de la Cité de la Danse pour tout un après-midi de découverte, d’initation et de dialogues.
Dans le cadre du temps fort UNDER/GROUND organisé par le collectif FAIR-E / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne.
Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-07T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-07T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93


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