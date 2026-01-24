Outdoormix Festival Embrun

Outdoormix Festival

Plan d’eau Embrun Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

L’Outdoormix Festival, organisé à Embrun au bord du plan d’eau de Serre-Ponçon, est un événement unique qui mêle sports outdoor et musique dans un cadre naturel exceptionnel.

Plan d’eau Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 05 25 30

English : Outdoormix Festival

An explosive and original festival combining extreme sport and musical culture. A perfect blend of top sportsmen and women and world-famous headliners. Outdoormix is THE event not to be missed in Serre-Ponçon!

