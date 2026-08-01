Ouverture de la billetterie de Beausejour, saison culturelle 2026–2027 ! Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Ouverture de la billetterie de Beausejour, saison culturelle 2026–2027 !

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51 boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 09:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Rendez-vous jeudi 27 août dès 9h pour l’ouverture de la billetterie de la nouvelle saison culturelle, 21 rendez-vous de septembre à juin pour rêver, rire et s’émouvoir sur la Scène de Beauséjour de Châtelaillon-Plage !

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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51 boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50

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English :

21 events from September to June to dream, laugh and move at Beauséjour!

L’événement Ouverture de la billetterie de Beausejour, saison culturelle 2026–2027 ! Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage