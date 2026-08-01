Ouverture de la billetterie de Beausejour, saison culturelle 2026–2027 ! Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage
jeudi 27 août 2026 · Espace Culturel et de Congrès Beauséjour · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Ouverture de la billetterie de Beausejour, saison culturelle 2026–2027 !
Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51 boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 09:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Rendez-vous jeudi 27 août dès 9h pour l’ouverture de la billetterie de la nouvelle saison culturelle, 21 rendez-vous de septembre à juin pour rêver, rire et s’émouvoir sur la Scène de Beauséjour de Châtelaillon-Plage !
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Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51 boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50
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English :
21 events from September to June to dream, laugh and move at Beauséjour!
L’événement Ouverture de la billetterie de Beausejour, saison culturelle 2026–2027 ! Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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