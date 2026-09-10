Ouverture de la chapelle des pénitents – Marcillac-Vallon, Chapelle des Pénitents – Lanterne des Morts Place des Pénitents, Marcillac-Vallon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Pénitents - Lanterne des Morts Place des Pénitents · Marcillac-Vallon

Informations pratiques

Ouverture de la chapelle des pénitents – Marcillac-Vallon 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents – Lanterne des Morts Place des Pénitents Aveyron

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la chapelle des Pénitents et de la Lanterne des Morts de Marcillac-Vallon.

Découvrez ces lieux, leur histoire et les objets qu’ils abritent, notamment des panneaux de procession. La visite sera également ponctuée par la projection de vues anciennes de Marcillac-Vallon et de ses hameaux.

Chapelle des Pénitents – Lanterne des Morts Place des Pénitents Place des Pénitents 12330 Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie Chapelle des Pénitents Blancs de Marcillac-Vallon (XVIIe siècle) et la Lanterne des Morts adjacente trônent tous deux dans le village de Marcillac-Vallon.

Ouverture de la Chapelle des Pénitents et de la Lanterne des Morts de Marcillac-Vallon. Présentation du lieu, de son histoire et de ses objets (panneaux de procession) et diffusion de vues ancienne…

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