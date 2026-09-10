Ouverture de la chapelle des pénitents – Marcillac-Vallon, Chapelle des Pénitents – Lanterne des Morts Place des Pénitents, Marcillac-Vallon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle des Pénitents - Lanterne des Morts Place des Pénitents · Marcillac-Vallon
Informations pratiques
Ouverture de la chapelle des pénitents – Marcillac-Vallon 19 et 20 septembre Chapelle des Pénitents – Lanterne des Morts Place des Pénitents Aveyron
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture exceptionnelle de la chapelle des Pénitents et de la Lanterne des Morts de Marcillac-Vallon.
Découvrez ces lieux, leur histoire et les objets qu’ils abritent, notamment des panneaux de procession. La visite sera également ponctuée par la projection de vues anciennes de Marcillac-Vallon et de ses hameaux.
Chapelle des Pénitents – Lanterne des Morts Place des Pénitents Place des Pénitents 12330 Marcillac-Vallon Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie Chapelle des Pénitents Blancs de Marcillac-Vallon (XVIIe siècle) et la Lanterne des Morts adjacente trônent tous deux dans le village de Marcillac-Vallon.
Ouverture de la Chapelle des Pénitents et de la Lanterne des Morts de Marcillac-Vallon. Présentation du lieu, de son histoire et de ses objets (panneaux de procession) et diffusion de vues ancienne…
©Vallon1Jour
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