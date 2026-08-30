Informations pratiques

Marcillac-Vallon

Théâtre Vieillir debout

Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

De Carole Prieur. Cie Le Théâtre à coulisses.

Ce texte est une ode à la vieillesse, considérée non pas comme un renoncement, mais comme un âge encore capable de désir, de révolte, de vie intérieure. Quatre personnages âgés, drôles, tendres, révoltés, refusent de subir. À travers leurs souvenirs, leurs colères et leurs élans de vie, ils racontent la force qu’il faut pour continuer à aimer, à rêver, à se battre, même quand le temps semble vouloir tout refermer. Ces quatre personnages représentent quatre façons de vieillir sans renoncer. Entre émotion et humour, Vieillir debout interroge notre regard sur la vieillesse et célèbre la force vitale de ceux qui choisissent, envers et contre tout, de rester debout.

L’équipe de Vallon de Cultures a eu le Coup de Coeur pour ce spectacle. Elle a souhaité le partager avec le plus grand nombre et l’a proposé au Point Infos Seniors dans le cadre du Forum Atout Âge ainsi qu’au groupe constitué collégiens/seniors, suivi d’une rencontre avec la compagnie. “Avec Vieillir debout, la vieillesse est un voyage, non un naufrage”.

Avec François et Hélène Cuvelier, Sylvie Malin, Jean-louis Levert, Sandrine Martin ou Isabelle Comare, Philippe Mondon, Charlyne Rogeré. Mise en scène Jean-Louis Levert.

Cie Le théâtre à coulisses

Créé en 1982, le Théâtre à Coulisses est implanté à Nouvion le Vineux, commune de 170 habitants en Picardie.

La compagnie développe un travail autour des textes contemporains.

Elle a la volonté d’aller à la rencontre de tous les publics. Elle participe à des festivals et porte une attention toute particulière aux personnes qui n’ont pas accès naturellement au théâtre représentations en milieu rural, auprès des publics jeunes, théâtre en jardin chez les particuliers, manifestations humanitaires et solidaires.

La marque de fabrique du Théâtre à Coulisses est de mettre en résonance son travail de création avec des questions sociétales. Ces dernières années, l’isolement des personnes âgées les a interrogés. Que faisons-nous de nos vieux ? Comment vivent-ils leur solitude ? Ont-ils la parole dans notre société ? La compagnie a choisi de croiser deux textes de Carole Prieur Les Insoumis et Une histoire à vieillir debout.

Afin de nourrir leur travail, ils sont allés à la rencontre de résidents en EHPAD pour collecter leur parole durant deux années. Ceux-ci ont suivi leur travail de création au cours de résidences in situ qui ont donné lieu à une exposition de photos et d’enregistrements des résidents. Cette exposition sera présentée au Forum Atout Age.

Vieillir debout a obtenu plusieurs prix Prix du Jury et Prix du Public à Friscènes (Suisse) ainsi qu’à Victoriaville (Québec) avec mentions spéciales pour la mise en scène, les costumes et maquillage et l’interprétation. .

Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Carole Prieur. Le Théâtre %E0 coulisses Company.

L’événement Théâtre Vieillir debout Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2026-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)