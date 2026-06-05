Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet APM Chapelle des Templiers Aragnouet lundi 3 août 2026.

Aragnouet

Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet APM

Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 16:00:00

fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très fréquenté au Moyen Age par les pèlerins.

Ouvert par une personne bénévole passionnée les Lundis du 06 juillet au 31 août Avec commentaires à la demande.

Information complémentaires contacter le 05.62.39.61.46 HORAIRES REPAS

Ouvert par une personne bénévole passionnée les lundis du 06 juillet au 31 août Avec commentaires à la demande.

Information complémentaires contacter le 05.62.39.61.46 HORAIRES REPAS .

Chapelle des Templiers ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 46

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English :

A UNESCO World Heritage site, the chapel, once belonging to the Hospitallers of St. John of Jerusalem, is remarkable for its Romanesque architecture. Its location near the border passes made it a popular place for pilgrims in the Middle Ages.

Open Mondays from July 06 to August 31 with commentary on request.

For further information, call 05.62.39.61.46 MEAL TIMETABLE

L’événement Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet APM Aragnouet a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Piau-Engaly|CDT65