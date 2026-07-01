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Ouverture de la classe à l’ancienne, Ecole de longchamp, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Ecole de longchamp · Nantes

Ouverture de la classe à l’ancienne, Ecole de longchamp, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ecole de longchamp
Adresse
6, rue du vélodrome de longchamp
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Ouverture de la classe à l’ancienne 19 et 20 septembre Ecole de longchamp Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Née en 1984, l’ACMENELA valorise une salle de classe reconstituée des années 1930-1950 au sein de l’école de Longchamp.
Visites libres tous le week-end : manuels centenaires, pupitres, encriers, jeux d’autrefois vous attendent dans la classe ! Essayez-vous à l’écriture au porte-plume, utilisez les tampons encreurs, mesurez à la chaîne d’arpenteur et découvrez bien d’autres activités pour les enfants et les adultes !
– Trois expositions seront visibles : les buvards publicitaires, l’histoire du certificat d’études et « Le tour de France par deux enfants : l’œuvre d’Augustine Fouillée, quel héritage ? »
– Visites guidées sur différentes thématiques en français tout au long de la journée
– Visites guidées en castillan à 11h15 le samedi matin et le dimanche matin / Visitas guiadas en castellano a las 11:15 h los sábados y domingos por la mañana.
Dictée au porte-plume :
– Samedi – 14h15, 15h30, 16h45
– Dimanche – 10h30 – 11h45 – 14h45, 16h00, 17h15

Ecole de longchamp 6, rue du vélodrome de longchamp Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
Née en 1984, l’ACMENELA valorise une salle de classe reconstituée des années 1930-1950 au sein de l’école de Longchamp.

©Isabelle Aubin

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