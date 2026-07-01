Ouverture de la classe à l’ancienne, Ecole de longchamp, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Ecole de longchamp · Nantes
Informations pratiques
Ouverture de la classe à l’ancienne 19 et 20 septembre Ecole de longchamp Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Née en 1984, l’ACMENELA valorise une salle de classe reconstituée des années 1930-1950 au sein de l’école de Longchamp.
Visites libres tous le week-end : manuels centenaires, pupitres, encriers, jeux d’autrefois vous attendent dans la classe ! Essayez-vous à l’écriture au porte-plume, utilisez les tampons encreurs, mesurez à la chaîne d’arpenteur et découvrez bien d’autres activités pour les enfants et les adultes !
– Trois expositions seront visibles : les buvards publicitaires, l’histoire du certificat d’études et « Le tour de France par deux enfants : l’œuvre d’Augustine Fouillée, quel héritage ? »
– Visites guidées sur différentes thématiques en français tout au long de la journée
– Visites guidées en castillan à 11h15 le samedi matin et le dimanche matin / Visitas guiadas en castellano a las 11:15 h los sábados y domingos por la mañana.
Dictée au porte-plume :
– Samedi – 14h15, 15h30, 16h45
– Dimanche – 10h30 – 11h45 – 14h45, 16h00, 17h15
Ecole de longchamp 6, rue du vélodrome de longchamp Nantes 44300 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
Née en 1984, l’ACMENELA valorise une salle de classe reconstituée des années 1930-1950 au sein de l’école de Longchamp.
©Isabelle Aubin
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