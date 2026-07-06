Ouverture de la classe à l’ancienne Ecole de longchamp Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 12:30

Gratuit : non

Née en 1984, l’ACMENELA valorise une salle de classe reconstituée des années 1930-1950 au sein de l’école de Longchamp.Visites libres tous le week-end : manuels centenaires, pupitres, encriers, jeux d’autrefois vous attendent dans la classe ! Essayez-vous à l’écriture au porte-plume, utilisez les tampons encreurs, mesurez à la chaîne d’arpenteur et découvrez bien d’autres activités pour les enfants et les adultes !- Trois expositions seront visibles : les buvards publicitaires, l’histoire du certificat d’études et « Le tour de France par deux enfants : l’œuvre d’Augustine Fouillée, quel héritage ? »- Visites guidées sur différentes thématiques en français tout au long de la journée- Visites guidées en castillan à 11h15 le samedi matin et le dimanche matin / Visitas guiadas en castellano a las 11:15 h los sábados y domingos por la mañana.Dictée au porte-plume :- Samedi – 14h15, 15h30, 16h45- Dimanche – 10h30 – 11h45 – 14h45, 16h00, 17h15

Ecole de longchamp Nantes 44300



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