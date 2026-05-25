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Ouverture de la ressourcerie de l’ABD Boutique solidaire des Dervallières NANTES

Ouverture de la ressourcerie de l’ABD Boutique solidaire des Dervallières NANTES

Ouverture de la ressourcerie de l’ABD Boutique solidaire des Dervallières NANTES samedi 13 juin 2026.

Lieu : Boutique solidaire des Dervallières

Adresse : 40 boulevard Jean Ingres

Ville : 44100 NANTES

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 10:00 – 16:00
Gratuit : non  Tout public 

La boutique de l’association de bricolage des Dervallières (ABD) est une ressourcerie qui ouvre habituellement le mercredi et le vendredi matin. L’association collecte, trie et valorise les dons des particuliers et des entreprises. Les ouvertures au public sont l’occasion de s’équiper à petits prix (vêtements, friperie, vaisselle, déco, livres, …) et de partager un moment de rencontre, de convivialité et de bonne humeur. Nous lançons les ouvertures du samedi, une fois par mois ! N’hésitez pas à passer le 13 juin entre 10h et 16h.

Boutique solidaire des Dervallières NANTES 44100


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