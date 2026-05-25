Ouverture de la ressourcerie de l’ABD Boutique solidaire des Dervallières NANTES

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 10:00 – 16:00

Gratuit : non Tout public

La boutique de l’association de bricolage des Dervallières (ABD) est une ressourcerie qui ouvre habituellement le mercredi et le vendredi matin. L’association collecte, trie et valorise les dons des particuliers et des entreprises. Les ouvertures au public sont l’occasion de s’équiper à petits prix (vêtements, friperie, vaisselle, déco, livres, …) et de partager un moment de rencontre, de convivialité et de bonne humeur. Nous lançons les ouvertures du samedi, une fois par mois ! N’hésitez pas à passer le 13 juin entre 10h et 16h.

Boutique solidaire des Dervallières NANTES 44100



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