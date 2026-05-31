Ouverture de l’appartement témoin des Gratte-Ciel, Le Rize, Villeurbanne

Ouverture de l’appartement témoin des Gratte-Ciel 19 et 20 septembre Le Rize Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En partenariat avec la Société Villeurbannaise d’Urbanisme (SVU)

Ancienne loge de gardien, cet appartement typique des années 1930 et aménagé dans l’esprit de l’époque, vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Reflétant les modes de vies d’alors, c’est un voyage dans le temps qui vous est proposé…bienvenue aux Gratte-ciel !

Visite libre

L’appartement sera accessible au 15 avenue Henri Barbusse 69100 Villeurbanne – 1er étage.

Le Rize 23 Rue Valentin Haüy, 69100 Villeurbanne, France Villeurbanne 69100 Grandclément Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0437571717 https://lerize.villeurbanne.fr Depuis deux siècles, les Archives de la Ville de Villeurbanne rassemblent des documents de toutes catégories et supports, classés selon les règles des archives communales en France. Ils sont issus de l’administration communale (état civil, conseil municipal, listes électorales, cadastres) et de fonds privés (photos et archives industrielles, familiales, associatives ou économiques), sources précieuses pour l’histoire de la ville…. ainsi que la mémoire des habitants (témoignages oraux : enregistrés, numérisés, retranscrits et conservés) recueillie dans le cadre de la programmation culturelle du Rize. Métro Ligne A | arrêt Gratte-Ciel (à 15 mn à pied). Bus C3 | arrêt Blanqui-Centre mémoires & société. Bus C11 | arrêt Arago. Bus C26 | arrêt Grandclément. Bus 198 | arrêt Grandclément. Tram T3 | arrêt Reconnaissance Balzac. Vélo’v | Mémoires & société, rue Valentin-Haüy.

En partenariat avec la Société Villeurbannaise d’Urbanisme (SVU)

© Le Rize