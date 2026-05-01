Veigné

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière

87, rue du Lavoir Veigné Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière à Veigné

Samedi 9 et dimanche 10 Mai

Ouvert de 14h30 à 18h

Visite commentée à 15h

Entrée 5€ par personne

Ouvert aussi sur RDV au 06 81 53 35 52

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière à Veigné

Samedi 9 et dimanche 10 Mai

Ouvert de 14h30 à 18h

Visite commentée à 15h

Entrée 5€ par personne

Ouvert aussi sur RDV au 06 81 53 35 52 5 .

87, rue du Lavoir Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 53 35 52 asso.arboretum@yahoo.fr

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English :

Arboretum openings, guided tour at 3pm. Discover the davidia, the handkerchief tree.

L’événement Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné a été mis à jour le 2026-05-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme