Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné
Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné samedi 9 mai 2026.
Veigné
Ouverture de l’Arboretum de la Martinière
87, rue du Lavoir Veigné Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Ouverture de l’Arboretum de la Martinière à Veigné
Samedi 9 et dimanche 10 Mai
Ouvert de 14h30 à 18h
Visite commentée à 15h
Entrée 5€ par personne
Ouvert aussi sur RDV au 06 81 53 35 52
Ouverture de l’Arboretum de la Martinière à Veigné
Samedi 9 et dimanche 10 Mai
Ouvert de 14h30 à 18h
Visite commentée à 15h
Entrée 5€ par personne
Ouvert aussi sur RDV au 06 81 53 35 52 5 .
87, rue du Lavoir Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 53 35 52 asso.arboretum@yahoo.fr
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English :
Arboretum openings, guided tour at 3pm. Discover the davidia, the handkerchief tree.
L’événement Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné a été mis à jour le 2026-05-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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