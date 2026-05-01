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Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné samedi 9 mai 2026.

Adresse : 87, rue du Lavoir

Ville : 37250 Veigné

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Veigné

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière

87, rue du Lavoir Veigné Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Ouverture de l’Arboretum de la Martinière à Veigné
Samedi 9 et dimanche 10 Mai
Ouvert de 14h30 à 18h
Visite commentée à 15h
Entrée 5€ par personne

Ouvert aussi sur RDV au 06 81 53 35 52
Ouverture de l’Arboretum de la Martinière à Veigné
Samedi 9 et dimanche 10 Mai
Ouvert de 14h30 à 18h
Visite commentée à 15h
Entrée 5€ par personne

Ouvert aussi sur RDV au 06 81 53 35 52 5  .

87, rue du Lavoir Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 81 53 35 52  asso.arboretum@yahoo.fr

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English :

Arboretum openings, guided tour at 3pm. Discover the davidia, the handkerchief tree.

L’événement Ouverture de l’Arboretum de la Martinière Veigné a été mis à jour le 2026-05-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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