Veigné

Les Negresses Vertes

Rue du Poitou Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

stivales de Veigné Les Negresses Vertes

Apparue en pleine effervescence du rock alternatif au milieu des années 80, la tribu des Négresses Vertes associe, dans ses compositions, le style guinguette aux musiques sud- américaines et méditerranéennes.

Estivales de Veigné Les Negresses Vertes

Apparue en pleine effervescence du rock alternatif au milieu des années 80, la tribu des Négresses Vertes associe, dans ses compositions, le style guinguette aux musiques sud- américaines et méditerranéennes.

Porté par les inoubliables titres, “Zobi la mouche”, “Sous le soleil de Bodega ” ou encore “La gadoue”, en duo avec Jane Birkin, le groupe continue de distribuer généreusement à chacun de ses concerts une musique chargée d’énergie et d’humanité .

Rue du Poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the past 25 years, the Mariska Val de Loire company has been making young audiences aware of the importance of reading and rewriting original works to create string puppet shows. Charles Perrault’s fairy tale will be adapted to humanize the central character, Puss in Boots.

L’événement Les Negresses Vertes Veigné a été mis à jour le 2026-04-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme