Rencontres photographiques

Rue du poitou Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Cette année, la Ville de Veigné accueille Guillaume Lacroix, Cédric Gersant et Stéphane Marx sur le thème de la photo animalière.

Exposition photos

Samedi 7 février 2026 14:00

Dimanche 8 février 2026 18:00

La 18e édition des rencontres photographiques de Veigné se tiendra à Cassiopée les 7 et 8 février 2026, de 14h à 18h. Cette année, la Ville de Veigné accueille Guillaume Lacroix, Cédric Gersant et Stéphane Marx sur le thème de la photo animalière. En parallèle, la Salle Cassiopée exposera les 100 photographies reçues à l’occasion du concours photo 2025 sur le thème Les lumières de la nuit

Venez voter pour vos photos préférées, puis assistez à la remise des prix le dimanche à 18h (750 € de prix à gagner).

Organisées par la mairie de Veigné Renseignement au 02 47 34 36 36 .

Rue du poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

English :

Photographic Encounters

This year, the town of Veigné welcomes 4 photographers (Pascal Avenet ? Pascal Bourdieu ? Pascal Montagne ? Jeremy Metivier ) on the theme ? Street scenes ?

At the same time, the Salle Cassiopée is exhibiting the photographs received in the 2024 photo competition

L’événement Rencontres photographiques Veigné a été mis à jour le 2026-01-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme