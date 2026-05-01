Veigné

Estivales de Veigné

Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Estivales de Veigné Concerts gratuits

Samedi 23 mai 2026 19h

Les Estivales vous proposeront des concerts gratuits réunissant des talents émergents de la scène française. Venez profiter de ce moment musical enjoué et festif qui réunit tous les ans petits et grands.

Estivales de Veigné Concerts gratuits

Samedi 23 mai 2026 19h

Les Estivales vous proposeront des concerts gratuits réunissant des talents émergents de la scène française. Venez profiter de ce moment musical enjoué et festif qui réunit tous les ans petits et grands avec au programme cette année

* TLB trio invite Sacha Mars 19h Trio jazz accompagné de la chanteuse de blues originaire d’Ukraine Sacha Mars.

* Blankass Trio acoustique 21h Le chanteur des BLANKASS en trio acoustique. Un piano, deux guitares et trois voix.

* DJ Jon’s Victorius 23h

Restauration sur place Renseignements au 02 47 34 36 36 .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

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English :

For its 2025 edition, Les Estivales will offer free concerts featuring emerging talents from the French scene. Come and enjoy this lively, festive musical event that brings together young and old every year. On-site catering and music, the promise of a great evening.

L’événement Estivales de Veigné Veigné a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme