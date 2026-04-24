Veigné

Viva Espana

Rue du Poitou Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le Directeur du théâtre Michel CADIOU attend l’arrivée d’une troupe espagnole Las Voces Locas (les voix folles) qui arrive directement de Séville pour une tournée en France, mais rien ne va être simple…

Le Directeur du théâtre Michel CADIOU attend l’arrivée d’une troupe espagnole Las Voces Locas (les voix folles) qui arrive directement de Séville pour une tournée en France, mais rien ne va être simple…

Ce spectcale joyeux, dynamique et plein de soleil vous ravira à merveille. .

Rue du Poitou Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

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English :

Willy Rovelli is a comedian, humorist, columnist and radio and TV host.

He is well known on the radio, having appeared on Stéphane Bern’s Fou du roi on France Inter, and for a long time on Europe 1. He has been a host on France Bleu since 2019.

L’événement Viva Espana Veigné a été mis à jour le 2026-04-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme