Ouverture de l’église de Bazus-Aure Eglise Bazus-Aure
Ouverture de l’église de Bazus-Aure Eglise Bazus-Aure samedi 19 septembre 2026.
Bazus-Aure
Ouverture de l’église de Bazus-Aure
Eglise BAZUS-AURE Bazus-Aure Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette église romane a connu des évolutions jusqu’au XIXe siècle. Elle conserve néanmoins des éléments architecturaux de sa construction primitive.
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Eglise BAZUS-AURE Bazus-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
This Romanesque church underwent a number of changes until the 19th century. Nevertheless, it retains some of its original architectural features.
L’événement Ouverture de l’église de Bazus-Aure Bazus-Aure a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65