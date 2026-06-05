Bazus-Aure

Ouverture de l’église de Bazus-Aure

Eglise BAZUS-AURE Bazus-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette église romane a connu des évolutions jusqu’au XIXe siècle. Elle conserve néanmoins des éléments architecturaux de sa construction primitive.

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Eglise BAZUS-AURE Bazus-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

This Romanesque church underwent a number of changes until the 19th century. Nevertheless, it retains some of its original architectural features.

L’événement Ouverture de l’église de Bazus-Aure Bazus-Aure a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65