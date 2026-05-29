Bazus-Aure

Visite de Bazus-Aure

RDV devant l’église BAZUS-AURE Bazus-Aure Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Situé sur le fond plat de la vallée, Bazus-Aure fut une importante seigneurie. Le village a été détruit par un incendie en 1630 et à nouveau en 1732, mais conserve néanmoins un patrimoine agropastoral important.

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RDV devant l’église BAZUS-AURE Bazus-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Situated on the flat valley floor, Bazus-Aure was once an important seigneury. The village was destroyed by fire in 1630 and again in 1732, but still retains an important agropastoral heritage.

L’événement Visite de Bazus-Aure Bazus-Aure a été mis à jour le 2026-05-29 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65