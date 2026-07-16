Visite libre : ouverture de l’église de Bazus-Aure, Église Saint-Michel, Bazus-Aure

Informations pratiques

Visite libre : ouverture de l’église de Bazus-Aure Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Michel Hautes-Pyrénées

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

D’origine romane, cette église conserve plusieurs éléments de cette époque, notamment un tympan orné d’un chrisme et des modillons sculptés.

Elle a été agrandie au XVIe siècle par l’ajout d’un bas-côté au nord. Les clés de ses voûtes d’ogives sont sculptées, l’une d’elles portant des armoiries probablement attribuées aux anciens seigneurs de Bazus-Aure.

L’église abrite également une Vierge à l’Enfant en bois polychrome et doré, datant du début du XIVe siècle.

Église Saint-Michel 10 Lalonquere, 65170 Bazus-Aure, France Bazus-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie Construction du XVIe siècle conservant des vestiges d’un édifice roman (portail sud muré). Riche décor mobilier de la fin du XVIIIe siècle. Décor peint du XIXe siècle.

D’origine romane, cette église a conservé quelques éléments de cette époque : tympan-chrisme et modillons sculptés. Elle a ensuite été agrandie au XVIe siècle par un bas-côté nord. Les clés des sont …

© Pierre Meyer