Ouverture de l’église d’Ens Eglise Ens
Ouverture de l’église d’Ens Eglise Ens jeudi 17 septembre 2026.
Ens
Ouverture de l’église d’Ens
Eglise ENS Ens Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 16:00:00
fin : 2026-09-17 17:00:00
Date(s) :
2026-09-17
L’église d’Ens sera ouverte à la suite de la visite commentée du sentier nature.
Organisée par les Amis du Patrimoine d’Ens.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine. .
Eglise ENS Ens 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
The Ens church will be open after the guided tour of the nature trail.
Organized by Les Amis du Patrimoine d’Ens.
L’événement Ouverture de l’église d’Ens Ens a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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