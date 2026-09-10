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AGENDA · Ens

Ouverture de l’église d’Ens Eglise Ens

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise · Ens

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Eglise
Adresse
ENS
Ville
65170 Ens
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Ens

Ouverture de l’église d’Ens

Eglise ENS Ens Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’église d’Ens sera ouverte à la suite de la visite commentée du sentier nature.
Organisée par les Amis du Patrimoine d’Ens.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine.   .

Eglise ENS Ens 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

The Ens church will be open after the guided tour of the nature trail.
Organized by Les Amis du Patrimoine d’Ens.

L’événement Ouverture de l’église d’Ens Ens a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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