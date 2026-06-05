Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ouverture de l’église d’Ens Eglise Ens

Ouverture de l’église d’Ens Eglise Ens jeudi 24 septembre 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : ENS

Ville : 65170 Ens

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : jeudi 24 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Ens

Ouverture de l’église d’Ens

Eglise ENS Ens Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 16:00:00
fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :
2026-09-24

L’église d’Ens sera ouverte à la suite de la visite commentée du sentier nature.
Organisée par les Amis du Patrimoine d’Ens.
Dans le cadre du Mois du Patrimoine.   .

Eglise ENS Ens 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ens church will be open after the guided tour of the nature trail.
Organized by Les Amis du Patrimoine d’Ens.

L’événement Ouverture de l’église d’Ens Ens a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

À voir aussi à Ens (Hautes-Pyrénées)