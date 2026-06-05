Ens

Ouverture de l’église d’Ens

Eglise ENS Ens Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 16:00:00

fin : 2026-09-24 17:00:00

Date(s) :

2026-09-24

L’église d’Ens sera ouverte à la suite de la visite commentée du sentier nature.

Organisée par les Amis du Patrimoine d’Ens.

Dans le cadre du Mois du Patrimoine. .

Eglise ENS Ens 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ens church will be open after the guided tour of the nature trail.

Organized by Les Amis du Patrimoine d’Ens.

L’événement Ouverture de l’église d’Ens Ens a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65