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Ouverture de l’église Notre-Dame de Broc, Église Notre-Dame, Noyant-Villages

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Noyant-Villages

Ouverture de l’église Notre-Dame de Broc, Église Notre-Dame, Noyant-Villages

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
Rue de Maulne, 49490 Noyant-Villages, France
Ville
49490 Noyant-Villages
Département
Maine-et-Loire

Ouverture de l’église Notre-Dame de Broc 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture au public en visite libre.

Église Notre-Dame Rue de Maulne, 49490 Noyant-Villages, France Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241821208 https://www.noyant-villages.fr Église du XIIe siècle.
Ouverture au public en visite libre.

© Commune de Noyant-Villages

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