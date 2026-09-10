Ouverture de l’église Notre-Dame de Broc, Église Notre-Dame, Noyant-Villages

Informations pratiques

Ouverture de l’église Notre-Dame de Broc 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture au public en visite libre.

Église Notre-Dame Rue de Maulne, 49490 Noyant-Villages, France Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33241821208 https://www.noyant-villages.fr Église du XIIe siècle.

Ouverture au public en visite libre.

© Commune de Noyant-Villages