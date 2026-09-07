Restauration en public d’Orphée : rencontre avec la restauratrice Marie Gouret, Musée Jules Desbois, Noyant-Villages

Informations pratiques

Restauration en public d’Orphée : rencontre avec la restauratrice Marie Gouret 19 et 20 septembre Musée Jules Desbois Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 2026, le musée Jules-Desbois a le plaisir de vous présenter sa nouvelle acquisition : Orphée.

Cette œuvre de jeunesse de Jules Desbois présentée en 1875 pour la première fois a été retrouvée à Château-Gontier en 2022 après avoir été déclarée perdue depuis près de 50 ans.

Abimée par le temps et les différents déplacements, l’œuvre a aujourd’hui besoin de nombreuses interventions pour lui rendre son intégrité et sa beauté première.

Venez assister à un temps de restauration en public et rencontrez Marie Gouret pour découvrir le métier de restaurateur et en savoir plus sur l’œuvre de Jules-Desbois.

Musée Jules Desbois 1 Place Jules Desbois, 49390 Noyant-Villages, France Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33255710019 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-jules-desbois https://www.facebook.com/pages/mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-mus%C3%A9e-Joseph-Denais-mus%C3%A9e-Jules-Desbois/1444197802501656 Au fil des 7 salles du musée, de la mythologie à la Grande Guerre, des arts décoratifs aux sculptures monumentales, une centaine de sculptures empreintes de réalisme, témoignent du remarquable talent de praticien de Jules Desbois et illustrent son sens aigu de la matière. Parcourir le musée, c’est aussi découvrir les échanges artistiques de l’artiste avec ses amis, dont le plus célèbre est Auguste Rodin.

En 2026, le musée Jules-Desbois a le plaisir de vous présenter sa nouvelle acquisition : Orphée.

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