Visite libre de l’exposition Orphée, l’œuvre retrouvée de Desbois, Musée Jules Desbois, Noyant-Villages

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition Orphée, l’œuvre retrouvée de Desbois 19 et 20 septembre Musée Jules Desbois Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Sculptures monumentales, art décoratif ou encore portrait, découvrez l’œuvre de Jules Desbois à l’occasion des journées du patrimoine et rencontrez Orphée, l’œuvre de jeunesse inédite du sculpteur.

Musée Jules Desbois 1 Place Jules Desbois, 49390 Noyant-Villages, France Noyant-Villages 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33255710019 https://3museesinsolitesenanjou.com/musee-jules-desbois https://www.facebook.com/pages/mus%C3%A9e-dArt-et-dHistoire-mus%C3%A9e-Joseph-Denais-mus%C3%A9e-Jules-Desbois/1444197802501656 Au fil des 7 salles du musée, de la mythologie à la Grande Guerre, des arts décoratifs aux sculptures monumentales, une centaine de sculptures empreintes de réalisme, témoignent du remarquable talent de praticien de Jules Desbois et illustrent son sens aigu de la matière. Parcourir le musée, c’est aussi découvrir les échanges artistiques de l’artiste avec ses amis, dont le plus célèbre est Auguste Rodin.

Sculptures monumentales, art décoratif ou encore portrait, découvrez l’œuvre de Jules Desbois à l’occasion des journées du patrimoine et rencontrez Orphée, l’œuvre de jeunesse inédite du sculpteur.

©DAMM49