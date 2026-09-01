AGENDA · Saint-Bénigne
Ouverture de l’église Saint-Bénigne
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Bénigne
Informations pratiques
Saint-Bénigne
Ouverture de l’église
Eglise Saint-Bénigne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Parcours jeu autour de l’église à faire en famille.
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Eglise Saint-Bénigne 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 33 27 stbenigne01@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Church Opening
A scavenger hunt around the church for the whole family.
L’événement Ouverture de l’église Saint-Bénigne a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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