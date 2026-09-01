Informations pratiques

Saint-Bénigne

Ouverture de l’église

Eglise Saint-Bénigne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Parcours jeu autour de l’église à faire en famille.

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Eglise Saint-Bénigne 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 33 27 stbenigne01@wanadoo.fr

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English : Church Opening

A scavenger hunt around the church for the whole family.

L’événement Ouverture de l’église Saint-Bénigne a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux