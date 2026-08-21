Concert Saint-Bénigne
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Bénigne
Informations pratiques
Saint-Bénigne
Concert
Eglise Saint-Bénigne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Trio Viatge propose des musiques du monde. Au yukulélé et à la guitare, Fred Poncet, à l’accordéon, Éric Meunier et à la contrebasse, Alain Pollonni.
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Eglise Saint-Bénigne 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 33 27 stbenigne01@wanadoo.fr
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English : Concert
Trio Viatge performs world music. Fred Poncet plays the ukulele and guitar, Éric Meunier plays the accordion, and Alain Pollonni plays the double bass.
L’événement Concert Saint-Bénigne a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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