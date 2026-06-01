Ouverture de l’église Saint-Livier, Eglise Saint-Livier, Saint-Max

Ouverture de l’église Saint-Livier Samedi 4 juillet, 19h00 Eglise Saint-Livier Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Exposition de copies d’icones récentes avec la présence d’une iconographe.

Eglise Saint-Livier 37 bis Avenue Carnot, 54130 Saint-Max Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Vitraux et orgue remarquables