AGENDA · Saint-Max
Récit de pèlerinage, Eglise Saint-Michel de Saint-Max, Saint-Max
samedi 4 juillet 2026 · Eglise Saint-Michel de Saint-Max · Saint-Max
Informations pratiques
Récit de pèlerinage Samedi 4 juillet, 19h00 Eglise Saint-Michel de Saint-Max Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Eglise Saint-Michel de Saint-Max 42 rue hector berlioz à Saint-Max Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est
De retour de Rome, Michelle Auvray livrera son récit de pèlerinage