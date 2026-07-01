UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Max

Récit de pèlerinage, Eglise Saint-Michel de Saint-Max, Saint-Max

samedi 4 juillet 2026 · Eglise Saint-Michel de Saint-Max · Saint-Max

Récit de pèlerinage, Eglise Saint-Michel de Saint-Max, Saint-Max

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Eglise Saint-Michel de Saint-Max
Adresse
42 rue hector berlioz à Saint-Max
Ville
54130 Saint-Max
Département
Meurthe-et-Moselle

Récit de pèlerinage Samedi 4 juillet, 19h00 Eglise Saint-Michel de Saint-Max Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T19:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Eglise Saint-Michel de Saint-Max 42 rue hector berlioz à Saint-Max Saint-Max 54130 Meurthe-et-Moselle Grand Est
De retour de Rome, Michelle Auvray livrera son récit de pèlerinage

À voir aussi à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle)