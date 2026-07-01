Théâtre épicqu’omique avec Amélie et Tibo chez Thomas à Saint-Max, En aparté à St Max !, Saint-Max

Informations pratiques

Théâtre épicqu’omique avec Amélie et Tibo chez Thomas à Saint-Max Dimanche 4 octobre, 15h00 En aparté à St Max ! Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/83497da6 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez au cœur du Moyen Âge avec ‘Jeanne VS Jules ave spatules !’, un spectacle unique en son genre présenté par les talentueux Amélie Abrieu et Tibo Delaterreur. Ce théâtre épicqu’omique se déroule dans un cadre intimiste chez Thomas à Saint-Max. Attendez-vous à une expérience immersive où mime, humour et interactions vous feront voyager dans le temps. Un moment convivial à partager en petit comité, idéal pour redécouvrir l’histoire de manière ludique. Réservez vite votre place pour soutenir les artistes et vivre cet instant privilégié.

4 octobre 2026 En aparté à St Max ! ️ À partir de 9 €, places limitées

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Spectacle épicqu’omique à Saint-Max, 4 octobre. À partir de 9€, places limitées. Hormur Arts vivants